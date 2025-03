Corinthians domina seleção do Paulistão, e Neymar leva o gol mais bonito; veja premiados

A Federação Paulista de Futebol (FPF) premiou, nesta sexta-feira, os melhores jogadores do Campeonato Paulista de 2025. O Corinthians ficou com a taça do Estadual pela 31ª vez após empate por 0 a 0 com o Palmeiras, no jogo de quinta-feira, na Neo Química Arena, e 1 a 0 no agregado.

Campeão, o Corinthians dominou a seleção do campeonato, com quatro jogadores no time, além do técnico Ramón Díaz. O Verdão teve três nomes, enquanto São Paulo e Santos dois, cada um. Grande contratação do Santos, Neymar ficou de fora da escalação ideal.

Dessa forma, o time ideal tem: Hugo Souza (Corinthians); Matheuzinho (Corinthians); Arboleda (São Paulo), Murilo (Palmeiras) e Escobar (Santos); André Carrillo (Corinthians), Richard Ríos (Palmeiras) e Lucas Moura (São Paulo); Estêvão (Palmeiras), Guilherme (Santos) e Yuri Alberto (Corinthians).