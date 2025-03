Estêvão mira Mundial para conquistar título antes de deixar o Palmeiras

Joia da base do Palmeiras, Estêvão está em contagem regressiva para ir ao Chelsea e ainda não conseguiu conquistar seu primeiro título com a equipe profissional com status de protagonista. Na última quinta-feira, viu o Verdão ser vice do Campeonato Paulista depois de empate por 0 a 0 com o Corinthians, na Neo Química Arena. O rival havia construído a vantagem de 1 a 0 na ida e ficou com a taça.

O atacante, por enquanto, tem na conta apenas a conquista do Estadual de 2024. Naquela oportunidade, o camisa 41 da equipe alviverde ainda não havia assumido a titularidade e atuou em apenas cinco jogos do Estadual. Neste ano, na campanha vice-campeão, disputou 14 jogos, 11 como titular, e ainda marcou cinco gols.

Estêvão foi promovido à equipe principal de forma definitiva no início do último ano, após disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo sub-20. Com poucos meses diante dos holofotes do futebol profissional, Estêvão teve sua venda concluída para o Chelsea em uma transação de 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões na cotação da época), em junho de 2024.