Campinas promete manter ritmo forte para os playoffs da Superliga

O maior pontuador do Vôlei Renata nesta quinta-feira, no triunfo por 3 sets a 1, foi o oposto Bruno Lima, com 20 pontos na partida. Não muito atrás, veio o ganhador do Viva Vôlei, com 14 pontos, sendo um de saque e três de bloqueio. Adriano contribuiu com 12, Leo Andrade com nove e Judson com seis. Nos dois últimos sets, Horacio Dileo deu rodagem ao elenco, promovendo as entradas de Cristiano, Celestino e Yan.

"Nós conseguimos impor o nosso ritmo de jogo. Acho que o nosso saque entrou muito bem e conseguimos segurar bastante o saque deles, isso faz muita diferença no nível em que está o voleibol brasileiro. O resultado foi a chave de ouro para encerrar essa classificação, com essa torcida maravilhosa", encerrou Borges.