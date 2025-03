Bruno Fernandes, do Manchester United, é indicado ao prêmio de melhor do mês no Campeonato Inglês

The time has come to vote for March's @EASPORTSFC Player of the month! ??

Choose your winner ??

? Premier League (@premierleague) March 27, 2025

O vencedor será definido na próxima semana, após votação do público e do painel de especialistas da competição. Bruno Fernandes, Anthony Elanga e Declan Rice também concorrem ao prêmio de gol mais bonito do mês de março no Campeonato Inglês.

Na temporada, Bruno Fernandes tem 16 gols e 15 assistências, em 44 partidas disputadas. Pelo Campeonato Inglês, são oito bolas na rede e nove passes para gol, em 28 jogos, sendo titular em todas as oportunidades.