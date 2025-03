"Brincadeira infantil", diz jornal holandês sobre provocação de Memphis na final do Paulistão

A provocação de Memphis ocorreu aos 44 minutos do segundo tempo, com o jogador indo próximo à bandeira de escanteio do Palmeiras e subindo na bola. A atitude resultou em confusão entre as duas equipes, com o goleiro reserva do Verdão, Marcelo Lomba, e Martínez, volante do Timão, sendo expulsos.

Devido à briga e por sinalizadores acesos pela torcida da casa, o jogo ficou paralisado por mais de 15 minutos. O resultado terminou em 0 a 0 e o Corinthians, pela vantagem de 1 a 0 do jogo da ida, conquistou o título do Campeonato Paulista, o 31º da história do clube.