Brasil x Uruguai: onde assistir ao jogo pelo Sul-Americano sub-17

O Brasil vai em busca do bicampeonato da competição. A Seleção é a maior campeã do torneio, com 13 títulos. Já o Uruguai nunca conquistou o Sul-Americano sub-17.

A competição decidirá os sete representantes da América do Sul no Mundial da categoria, que acontecerá no Catar, entre 5 e 27 de novembro deste ano.