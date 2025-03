Barreal agrada Caixinha em intertemporada e pode pintar como substituto de Neymar no Santos

Anunciado no começo de fevereiro, Álvaro Barreal ainda teve pouco tempo para mostrar o seu futebol no Santos. O meio-campista disputou apenas duas partidas com a camisa alvinegra, mas aproveitou bem a intertemporada.

O Peixe foi eliminado do Campeonato Paulista no dia 9 de março e, desde então, não entrou mais em campo. Neste período, o elenco ficou apenas treinando no CT Rei Pelé e disputou um amistoso contra o Coritiba, em Curitiba (PR).

Neymar foi ausência nas atividades por conta de um edema na coxa esquerda. Assim, Caixinha precisou testar outros atletas na função do camisa 10. E quem foi bem no setor foi Barreal.