Avaí lança novo uniforme para a temporada após título estadual

"É um prazer para nós lançar mais uma novidade para um clube recém-campeão como o Avaí e que conta com uma torcida tão apaixonada. Mesmo com uma parceria tão recente, já alcançamos resultados importantes e confio que teremos ainda mais sucesso no futuro. Espero que o novo manto marque uma nova era repleta de conquistas para o Leão", comentou Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport.

Feito em parceria com a Volt Sport, fornecedora de materiais esportivos do clube, o modelo já está disponível na loja online do Leão e também nas lojas físicas por R$ 299,99.