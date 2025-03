Auxiliar do Corinthians diz que Garro pediu para jogar final no sacrifício

O meio-campista Rodrigo Garro comemorou o primeiro título com a camisa do Corinthians. Um dos protagonistas da conquista, confirmada no empate sem gols com o Palmeiras, na Neo Química Arena, o jogador atuou durante quase 80 minutos e ajudou o Timão a encerrar o jejum de seis anos sem ser campeão. Porém, a história poderia ser diferente.

O argentino, que desfalcou a equipe no início da temporada e foi preservado no jogo de ida da final por dores no joelho direito, voltou a sentir um incômodo no último treino do Corinthians antes da final. Segundo o auxiliar e filho de Ramón, Emiliano Díaz, Garro "não conseguia caminhar".

A comissão técnica alvinegra, então, começou a preparar o time com outras alternativas, mas foi surpreendida por uma atitude do jogador. Ele mesmo pediu para jogar no sacrifício, pois não queria ficar de fora da decisão.