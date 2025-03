Augusto Melo participa de vídeo com "manhã feliz" dos corintianos

Augusto e Kaue andam e dançam pelas ruas de São Paulo com um largo sorriso e faixas de campeão. O presidente também desfilou com a medalha recebida pelo título do Paulistão.

O Corinthians assegurou a conquista do Estadual após seis anos depois do empate por 0 a 0 com o Palmeiras na Neo Química Arena. O Timão tinha a vantagem da vitória por 1 a 0 no duelo de ida, no Allianz Parque.