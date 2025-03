Atacante do Santos, Guilherme termina o Paulistão como artilheiro; veja números

O Campeonato Paulista chegou ao fim na última quinta-feira e, com isso, o artilheiro máximo do Estadual foi conhecido. O atacante Guilherme, do Santos, terminou como o maior goleador da competição, com 10 gols marcados em 14 partidas.

Daniel Amorim, do Velo Clube, ficou na vice-liderança da artilharia do Paulistão, com seis gols anotados. Na terceira posição, outros noves jogadores ficaram empatados com a marca de cinco gols: Tiquinho Soares (Santos), André Silva (São Paulo), Yuri Alberto e Talles Magno (Corinthians), Estêvão e Maurício (Palmeiras), Carlão (Noroeste), Sillas (Velo Clube), Fabrício Daniel (São Bernardo).

Artilheiro do Santos na temporada, Guilherme teve um grande início de ano defendendo a camisa do Peixe. O atacante foi o grande protagonista da equipe na campanha no Paulistão, apesar de não ter contribuído para gols na eliminação na semifinal.