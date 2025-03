Artilheiro, Pablo projeta reencontro com São Paulo no retorno do Sport à Série A: "Sempre especial"

Anunciado em fevereiro como um dos principais reforços da temporada do Sport, o camisa 92 teve uma rápida adaptação no novo clube e já na sua estreia, contra o Maguary, marcou dois gols. No último sábado, no primeiro jogo da decisão do Pernambucano, contra o Retrô, Pablo foi o autor do gol da vitória por 3 a 2 que dá a vantagem ao rubro-negro.

O duelo de volta da final está marcado para quarta-feira (2), na Ilha do Retiro, e pode valer o tricampeonato estadual não apenas ao Sport, mas também ao atacante, campeão paranaense em 2023 e 24 pelo Athletico-PR.

Mesmo com poucos meses na nova casa, Pablo sabe da responsabilidade que carrega ao vestir a camisa rubro-negra no ano do retorno do clube à elite nacional, após três temporadas na Série B.