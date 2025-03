Aproveitamento contra times da Série A em 2025 preocupa São Paulo para estreia no Brasileiro

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 27, 2025

A partir daí, o São Paulo encarou três rivais de Série A em sequência. Primeiro, teve outro clássico com o mesmo resultado, mas para o outro lado. Os comandados de Zubeldía foram derrotados pelo Santos, por 3 a 1, fora de casa. Lucas Moura anotou o único gol na derrota tricolor.

Logo em seguida, o São Paulo encarou o Mirassol no Morumbis e não deu chance para o adversário - que disputará a Série A pela primeira vez em sua história. O time são-paulino goleou por 4 a 1, com gols de Oscar, Calleri, Enzo Díaz e André Silva.

Só que, depois disso, o Tricolor entrou em um mau momento e, nos três últimos jogos, não venceu mais os adversários do Brasileirão. Primeiro, perdeu para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, por 1 a 0. Depois, empatou sem gols com o Palmeiras no Allianz Parque.

Por fim, a terceira derrota contra equipes da Série A neste ano veio no Choque-Rei, contra o Palmeiras, na semifinal do Paulistão. Com um pênalti polêmico assinalado pela arbitragem, o São Paulo foi superado por 1 a 0 no Allianz Parque e deu adeus ao Estadual.

Dessa forma, o São Paulo precisará superar a preocupação com o aproveitamento ruim contra times do Brasileirão em 2025 para estrear com vitória no jogo contra o Sport. Para isso, o Tricolor contará com a força da Torcida que Conduz, que promete apoiar o time.