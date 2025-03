Advogada de acusação contra Daniel Alves diz que vai recorrer a revogação da condenação

Daniel Alves havia sido condenado a quatro anos e seis meses de prisão, acusado de estuprar a jovem em uma discoteca em Barcelona. Além de anular a sentença, o tribunal também mencionou em sua decisão "insuficiências probatórias" na sentença e descreve o testemunho da denunciante como "não confiável".

O tribunal não afirma que "a hipótese verdadeira" do que aconteceu é a de Alves, e sim que a acusação não ficou suficientemente "crível".

Por estas razões, os juízes absolveram o ex-jogador do Barcelona, de 41 anos, que já estava em liberdade condicional para aguardar a resolução do recurso, e anularam as medidas cautelares.