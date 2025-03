Abel parabeniza Corinthians por título Paulista e avalia vice do Palmeiras: "Não vamos ganhar sempre"

O Palmeiras viu o sonho do tetracampeonato do Paulista acabar nesta quinta-feira. O Verdão empatou sem gols com o Corinthians, em jogo de volta, na Neo Química Arena, e viu o rival levantar a taça no placar agregado. O Timão havia vencido a primeira partida, no Allianz, por 1 a 0.

Em uma entrevista coletiva curta, o técnico Abel Ferreira parabenizou o rival e avaliou o vice do Alviverde, que disputou, neste ano, sua sexta final de Estadual consecutiva. Além disso, relembrou a campanha da primeira fase em que o clube oscilou e precisou suar até a última rodada para avançar ao mata-mata.

"Alguns diziam que íamos estar um mês a ver essa final em casa. Viemos disputar e a final foi perdida no nosso jogo que disputamos em casa em função do que foram os 90 minutos de lá e de cá. Perdemos essa eliminatória em casa. Foi o que foi e parabéns ao Corinthians", disse.