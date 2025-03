Zubeldía rebate críticas sobre pouca utilização da base do São Paulo e garante: "Vão ter espaço"

Zubeldía, então, citou o exemplo de Maik. O jogador de 20 anos vinha jogando como lateral, mas começou como volante. O argentino mencionou o caso do garoto para explicar o que pensa sobre a situação dos jovens e garantiu que eles terão mais espaço no devido momento.

"O que passou com Maik é o seguinte. Quando Julio (Casares) nos disse da possibilidade de trazer Cédric (Soares), eu não o havia pedido. Claro, depois vimos um rendimento bom de Cédric. Nos pareceu importante que Maik siga crecsendo nessa posição, porque ele era volante antes. Na posição de lateral, que siga acumulando minutos, que alterne entre o setor ofensivo e defensivo, que siga jogando na base e treinando no profissional, porque se acontece algum imprevisto, ele já está mais preparado. Se deu por uma questão de que, agora, temos dois laterais. Mas não é que não contamos com Maik. Ao contrário. E o caso de outros jogadores, como Matheus Alves, Lucas Ferreira e Ryan Francisco. Nós tivemos a possibilidade de trazer outro centroavante. Saí de férias em dezembro pensando em outro atacante. Comecei o ano com Juan, Calleri e André Silva, três atacantes. E Calleri esteve lesionado em certo momento, e Juan jogou. Então fui pensando nessa situação. Agora, quando vi o rendimento de Ryan na Copinha, no Paulista e nos treinamentos, disse que não precisava mais buscar um centroavante. Ryan já pertence ao profissional. É um 50/50. Vai ter oportunidades, porque existe uma organização. Agora, temos que rezar para que dê certo. Temos que protegê-los, para que eles não se confundam e para que o entorno não os confunda. Isso me preocupa mais do que colocá-lo para jogar", justificou Zubeldía.

O comandante ainda destacou que as chances para os jovens virão no momento certo, especialmente após as chegadas de jogadores não terem sido proporcionais às saídas. O São Paulo contratou apenas quatro atletas para a atual temporada: Oscar, Enzo Díaz, Cédric Soares e Wendell.

"A partir de dezembro, já íamos projetando as saídas, as possíveis chegadas. Para nós, era muito importante trazer um jogador como Oscar, porque sentíamos que não tínhamos esse tipo de jogador. E depois, entendemos que jogadores importantes também sairiam. Que apesar de não terem os minutos dos titulares, eram jogadores que tinham contribuído muito, pelo menos para o meu processo. Jogadores que utilizávamos como titulares em certos jogos quando o calendário apertava, e na rotação também. 14 jogadores saíram. E o tema era como compensar, porque não podemos trazer a mesma quantidade de jogadores que saíram, por uma questão também econômica e por termos tomado a decisão, de uma maneira conjunta, de dar mais espaço aos jogadores da base. Existem momentos diferentes da temporada que te permitem fazer isso ou não, mas o tema de incluir os jovens está diretamente relacionado a dar espaço a eles na organização do plantel", apontou.

"Com a saída desses 14 jogadores, o que nós fizemos foi fazer um monitoramento dos jogadores que mais se destacaram no sub-20 e automaticamente integrá-los aos treinos com os profissionais. Não fizeram isso na pré-temporada porque estavam na Copinha. E foi uma decisão nossa em conjunto. Conversei com Julio (Casares), Carlos (Belmonte), Muricy (Ramalho) e eles me disseram que eles tinham que jogar a Copinha. Depois, seriam incorporados. Perderam a pré-temporada, que é uma parte importante, mas eles se deram bem, ganharam a Copinha, adquiriram experiência, jogaram, e depois os incorporamos. É um desafio muito importante e muito ousado, porque hoje, se tem um plantel de 30, 31 jogadores, e 30, 32% é formado por esses garotos que subimos. Agora já depende deles, também, de se impor e manter o nível que mostraram na Copinha. O que vejo deles é uma condição física muito boa, uma condição técnica muito boa, e que bate com o que mostraram no sub-20. O que vejo agora, nos treinamentos, é o que mostraram nos jogos. Penso que vão ter seu momento, porque o elenco é curto, e porque eles vão fazer por merecer", completou.

