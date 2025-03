Yuri Alberto tenta manter boa fase contra o Palmeiras para levantar primeiro título pelo Corinthians

O atacante Yuri Alberto vive sua quarta temporada pelo Corinthians, mas ainda não conquistou nenhum título pelo clube. Nesta quinta-feira, o jogador tenta manter a boa fase recente contra o Palmeiras para erguer um troféu pela primeira vez com a camisa alvinegra.

O camisa 9 foi decisivo nos três últimos clássicos diante do arquirrival. Ele balançou as redes em todos estes jogos e não foi derrotado em nenhum.

Yuri Alberto marcou o segundo gol do Timão na vitória por 2 a 0, no Brasileirão do ano passado, foi responsável pelo único tento da equipe no empate por 1 a 1, na primeira fase do Campeonato Paulista deste ano, e fez o gol do triunfo na partida de ida da final, no Allianz Parque.