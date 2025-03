Vitória comemora liderança garantida na Copa do Nordeste

O empate diante do Moto Club no Maranhão assegurou ao Vitória a liderança do grupo A da Copa Nordeste. A posição garante ao time a vantagem de decidir as quartas e uma possível semifinal da competição no Barradão, um fato importante para a equipe após a dolorosa perda do título baiano.

"Era o que queríamos desde o começo da competição. Agora, esperamos fazer um bom papel nas quartas de final para seguir com essa vantagem na semifinal e até na final", definiu o auxiliar Estephan Dijan, que dirigiu o time no lugar de Thiago Carpini.