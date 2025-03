Vitor Roque vê decisão em aberto e sonha com título paulista pelo Palmeiras

O Palmeiras irá em busca do tetracampeonato Paulista nesta quinta-feira. A equipe enfrenta o Corinthians, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. Recém-chegado ao Verdão, o atacante Vitor Roque vê a decisão em aberto.

"Com certeza, estamos preparados. Estamos treinando firme e duro para fazer o melhor e, se Deus quiser, conquistar esse título. No jogo passado, foi uma pena não ter saído com a vitória, mas está tudo em aberto para irmos lá na casa deles", afirmou.

Para ser campeão no tempo normal, o Palmeiras precisa de uma vitória por dois gols de diferença. Em caso de triunfo simples e consequente empate no placar agregado, a decisão irá para os pênaltis.