Veja cinco motivos para acreditar na virada e no título do Palmeiras contra o Corinthians

O Palmeiras visita o Corinthians nesta quinta-feira, pelo segundo jogo da final do Campeonato Paulista, em busca de um inédito tetracampeonato Estadual. Para isso, o Verdão precisa reverter o placar da derrota por 1 a 0, no jogo de ida. A bola vai rolar a partir das 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. Confira cinco motivos para acreditar no título do Alviverde.

Viradas em finais

Atual tricampeão Paulista, o Palmeiras perdeu o jogo na ida nas últimas três finais e buscou a virada no segundo jogo. Em 2022, o Verdão perdeu para o São Paulo por 3 a 1, no Morumbis, e goleou por 4 a 0, no Allianz Parque. No ano seguinte, a equipe do técnico Abel Ferreira foi surpreendida pelo Água Santa por 2 a 1, na Arena Barueri, e repetiu a goleada por 4 a 0, no Allianz Parque, para conquistar o bicampeonato.