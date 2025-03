Veja as alternativas de Caixinha para possível ausência de Neymar na estreia do Santos no Brasileirão

Neymar deve ser desfalque no Santos para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Vasco. O meia-atacante não está treinando com o elenco por conta de um edema na coxa esquerda. Com isso, o técnico Pedro Caixinha busca alternativas nos treinos.

A primeira opção é Thaciano. O meio-campista foi o escolhido para entrar na vaga do camisa 10 na derrota de 2 a 1 para o Corinthians, pela semifinal do Campeonato Paulista. O ex-jogador do Bahia se destaca justamente por conta da polivalência e pode atuar na função do astro.

Thaciano é bem-visto por Caixinha, mas ainda sofre certa desconfiança por parte dos torcedores alvinegros. Até o momento, ele tem 11 partidas pela equipe e dois gols marcados.