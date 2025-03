Vasco divulga parcial de 15 mil ingressos vendidos para estreia no Brasileiro contra o Santos

Nesta quarta-feira, o Vasco anunciou um novo procedimento de acesso a São Januário, para cumprir as normas operacionais da Conmebol para jogos da Copa Sul-Americana e com o objetivo de combater a ação de cambistas no entorno do Estádio. A medida já vai valer para o duelo contra o Santos, neste domingo.

Oito pontos de bloqueios serão instalados nos arredores de São Januário. Os torcedores precisam apresentar um QR Code, gerado no momento da compra do ingresso, para chegar ao Estádio. O acesso nas catracas será feito pelo reconhecimento facial.