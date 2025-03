Uefa investiga jogadores do Real por comemoração contra Atlético de Madrid

A Uefa anunciou nesta quinta-feira (27) que abriu uma investigação contra Vinicius Júnior, Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger e Dani Ceballos, do Real Madrid, pela comemoração após a classificação às quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid.

De acordo com comunicado da entidade que rege o futebol europeu, os atletas estão sendo investigados após alegações de condutas indecentes.

A partida ocorreu no dia 12 de março, no Riyadh Air Metropolitano, em Madri e foi válida pela volta das oitavas de final da Champions. Após empate no placar agregado, o confronto foi decidido nos pênaltis e terminou com vitória do Real Madrid.