Título paulista consagra trio como símbolo de reconstrução do Corinthians

O Corinthians superou o Palmeiras nesta quinta-feira e conquistou o título do Campeonato Paulista pela 31ª vez. O triunfo ajuda a consagrar o trio Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto como símbolos da reconstrução do clube.

Os três assumiram papel de protagonismo durante a reta final do Brasileirão de 2024 e mantiveram o nível este ano. Os três foram decisivos ao longo do Estadual e também na fase de mata-mata do torneio.

Na semifinal contra o Santos, por exemplo, o holandês deu uma assistência para o gol de Yuri Alberto e ainda viu Garro anotar o tento decisivo da classificação.