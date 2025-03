São Paulo x Instituto 3B: onde assistir ao duelo pelo Brasileiro feminino

O São Paulo enfrenta o Instituto 3B nesta quinta-feira, às 15h (de Brasília), no Canindé, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá portões abertos para a torcida tricolor, com entrada liberada pelo portão 5 do estádio.

A partida não será televisionada, mas você acompanha a repercussão de São Paulo x Instituto 3B aqui no gazetaesportiva.com.

O São Paulo vai em busca de sua segunda vitória no Brasileirão feminino para manter sua invencibilidade, já que na estreia venceu o Flamengo, fora de casa, no Luso Brasileiro, por 1 a 0, graças ao gol de Isa.