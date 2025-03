São Paulo vence por 8 a 0 e soma 2ª vitória seguida no Brasileiro feminino

Na tarde desta quinta-feira, o São Paulo atropelou o Instituto 3B, do Amazonas, e goleou por 8 a 0, no Estádio do Canindé, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Dudinha (2x), Aline Milene, Serrana (2x), Ravena, Carol Gil e Day marcaram os gols da equipe tricolor.

Com o resultado, o São Paulo somou a segunda vitória consecutiva e assumiu, provisoriamente, a liderança da competição, chegando aos seis pontos. A equipe está empatada com o Cruzeiro, mas leva a melhor no saldo de gols. Já o Instituto 3B amargou a segunda derrota seguida e segue na parte de baixo da tabela.

Agora, as duas equipes retornam a campo pela terceira rodada do Brasileiro feminino. O São Paulo recebe o Cruzeiro neste domingo, às 15h (de Brasília), no CFA Laudo Natel, em Cotia (SP). Já o Instituto 3B visita o Flamengo no mesmo dia, a partir das 18h, no Estádio Luso-Brasileiro.