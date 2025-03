Saída de antigos líderes e novos protagonistas: como Corinthians reconstruiu elenco até chegar à final

Depois de brigar contra o rebaixamento em 2024, o Corinthians surpreendeu a todos e conseguiu chegar à final do Campeonato Paulista deste ano. O segundo e decisivo jogo contra o Palmeiras está agendado para esta quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

A trajetória para chegar à decisão estadual, porém, não foi nenhum pouco fácil. O clube precisou superar obstáculos e montou um elenco praticamente do zero.

Do grupo atual, apenas dois jogadores são remanescentes das antigas gestões do Timão. São eles: Maycon e Romero. Os demais, ou foram formados nas categorias de base do time ou chegaram após a eleição do presidente Augusto Melo.