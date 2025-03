Revelação do Santos no Paulista, Bontempo tenta manter ascensão em inédito Brasileirão

Neste domingo, o Santos estreia no Campeonato Brasileiro. O torneio será uma novidade para Gabriel Bontempo, que vive sua primeira temporada no time de cima.

O meio-campista subiu para o profissional no começo deste ano, após se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O garoto estreou no dia 29 de janeiro, na derrota de 2 a 1 para o Velo Clube, pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, foi titular e saiu com cerca de 16 minutos do segundo tempo.

Com o passar do tempo, Bontempo foi agradando o técnico Pedro Caixinha e viveu sua primeira grande noite entre os profissionais no dia 2 de fevereiro, quando marcou um gol na vitória de 3 a 1 sobre o São Paulo.