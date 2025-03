Retrospecto favorável de Ramón contra Abel é trunfo para o Corinthians diante do Palmeiras

Abel Ferreira enfrentou sete técnicos diferentes do Corinthians desde que assumiu o clube. Ele comandou o Verdão contra António Oliveira, Danilo (interino), Fernando Lázaro, Vagner Mancini Vítor Pereira, Sylvinho e Vanderlei Luxemburgo. Nesse período, foram sete vitórias, cinco empates e apenas uma derrota.

Esse revés se deu na 22ª rodada do Brasileirão de 2021. Na ocasião, o Corinthians, comandado por Sylvinho, venceu o jogo por 2 a 1, na Neo Química Arena. Depois disso, o Verdão engatou uma invencibilidade de oito jogos contra o Timão, sequência que só foi quebrada no clássico da 32ª rodada do Brasileiro de 2024, vencido pelo Corinthians, por 2 a 0, também em casa.

Depois disso Ramón e Abel voltaram a se enfrentar na fase de grupos do Paulista de 2025. O duelo, que aconteceu no Allianz Parque, terminou empatado por 1 a 1. Por fim, no dia 16 de março, o Corinthians venceu o Palmeiras, por 1 a 0, na casa palmeirense, fez Ramón ampliar sua vantagem sobre o Abel, além de colocar o Alvinegro mais perto do título paulista.

Antes de se enfrentarem em Palmeiras x Corinthians, os treinadores se enfrentaram em Palmeiras x Vasco. Na oportunidade, Abel Ferreira saiu vitorioso, por 1 a 0, no Allianz Parque, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2023.