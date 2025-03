Luiz Gustavo retorna, avalia preparação do São Paulo e projeta estreia no Brasileirão

O camisa 16 também avaliou o período de preparação do São Paulo. Com a eliminação polêmica na semifinal do Paulista, o elenco tricolor teve pouco mais de duas semanas para se preparar para a estreia na Série A.

"Foi um período proveitoso de preparação. O treinador teve mais tempo para colocar em prática as ideias de jogo, e agora temos a oportunidade de evoluir e melhorar jogo a jogo", analisou o volante.

Por fim, Luiz Gustavo ainda projeto a disputa do Brasileirão e valorizou o fato do São Paulo poder estrear em casa, diante de sua torcida.

"Todo jogo do Brasileirão é competitivo. Temos que aproveitar o fator casa, com a presença da nossa torcida, que sempre nos apoia a motiva. A presença dos torcedores nos ajuda muito no Morumbis", finalizou o jogador.

Luiz Gustavo foi peça importante do São Paulo na última temporada. O volante formou dupla ao lado de Bobadilla em função das lesões de Alisson e Pablo Maia. Ao todo, o volante soma 46 partidas com a camisa tricolor, com cinco gols marcados e uma assistência.