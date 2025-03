Ramón interrompe sequência de trocas e vira primeiro técnico campeão pelo Corinthians desde Carille

O Corinthians superou o Palmeiras nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, e conquistou o título do Campeonato Paulista pela 31ª vez. O troféu marca a consagração do técnico Ramón Díaz à frente do Timão.

Conhecido por livrar o Vasco do rebaixamento em 2023, o argentino chegou ao Parque São Jorge em julho do ano passado com a mesma missão. Ele encontrou uma equipe que flertava com a queda à Série B e estava sem nenhuma confiança.

O comandante conseguiu recuperar o time no Brasileirão e não só escapou do descendo, como classificou o Corinthians à Libertadores de 2025. A arrancada o credenciou a permanecer à frente da equipe nesta temporada.