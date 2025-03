Possível demissão de Dorival Júnior aumenta pressão sobre Zubeldía no São Paulo

Por essas e outras que há uma grande dúvida em relação ao que o São Paulo de Luis Zubeldía pode entregar em 2025, ano em que novamente o time disputará a Libertadores. Com praticamente 20 dias para trabalhar e descansar seus jogadores desde a eliminação no Paulista, o treinador argentino precisará fazer com que a equipe, de alguma forma, apresente evolução.

Com Dorival Júnior praticamente fora da Seleção Brasileira, a paciência com Zubeldía pode acabar mais rapidamente. Campeão da Copa do Brasil de 2023 com o São Paulo, único título que faltava na galeria do clube, o ainda comandante do time canarinho é muito bem-quisto pela diretoria tricolor e naturalmente seria um nome cogitado caso houvesse a necessidade de troca de treinador e ele estivesse livre no mercado novamente.