Portuguesa anuncia a contratação do atacante Hericlis para a disputa da Série D

Além dele, a Lusa anunciou também o lateral esquerdo Matheus Leal, de 30 anos. O jogador assinou vínculo até o fim do Campeonato Paulista de 2026.

Neste ano, atuou no Betim pelo Campeonato Mineiro. Foram nove partidas de titular, com 66,7% de dribles certos e 82,2% de acerto nos passes.

No currículo, soma passagens por Botafogo-PB, Benfica B e Real SC, ambos de Portugal, Cascavel, Atlético Alagoinhas e Aparecidense.

"Para mim é uma honra estar representando esse grande clube. É um time com estrutura de Série A que está na Série D. Estou muito motivado com esse desafio e vou trabalhar bastante junto com meus companheiros para conquistarmos o acesso à Série C e recolocarmos a Portuguesa no lugar que ela merece", disse Matheus.

Assim como Hericlis, Matheus Leal realizou todos os exames e já se juntou ao restante do grupo.