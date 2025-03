Neymar seguirá em processo de transição física no Santos e não joga contra o Vasco

"Não podemos esquecer o longo tempo de inatividade, que ele joga com uma explosão e intensidade tamanha, não sabe atuar de outra maneira e quer sempre jogar, ganhar. Ele passou pelo ciclo de jogo e participou de mais partidas do que fez nesses últimos anos. Agora estamos a prepará-lo para o ciclo de treino e depois vamos prepará-lo para o ciclo e treino e de jogo. É um processo com paciência para que esteja pronto", explicou o técnico Pedro Caixinha.

De olho no treino hoje! ? pic.twitter.com/GKtyKzgJJd ? Santos FC (@SantosFC) March 27, 2025

Neymar se recupera de um edema na região posterior da coxa esquerda. A contusão o tirou da semifinal do Campeonato Paulista e também fez com o craque fosse cortado da Seleção Brasileira. A última partida do astro foi dia 2 de março, quando marcou um gol na vitória de 2 a o sobre o Red Bull Bragantino, pelo Estadual.