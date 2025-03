Memphis sobe na bola, e jogadores de Corinthians e Palmeiras brigam no final

Os ânimos dos jogadores de Corinthians e Palmeiras esquentaram na reta final do clássico válido pela final do Campeonato Paulista, disputada na noite desta quinta-feira. A confusão começou por volta dos 45 minutos, em um lance próximo à área do Palmeiras. Memphis Depay subiu na bola ao receber um passe na lateral e foi derrubado pro Felipe Anderson.

O gesto do camisa 10 do Corinthians irritou os atletas do Palmeiras que logo se aglomeraram na beira do gramado e trocaram empurrões com jogadores do Timão que ali estavam. A confusão se estendeu a outros atletas e a arbitragem teve dificuldades para conter os ânimos. Na confusão, foram expulsos Marcelo Lomba, do Palmeiras, e José Martínez do Corinthians. Ramón Díaz tomou amarelo.

A partida precisou ser paralisada por alguns minutos na sequência devido aos sinalizadores acesos e fogos de artifício acesos na área da torcida organizada. Os fogos chegaram a atingir parte do gramado.