Mais uma decisão! Relembre as finais entre Corinthians e Palmeiras na história

As equipes se enfrentaram no Torneio Rio-São Paulo em 1951 e 1993, com as duas taças sendo levantadas pelo Palmeiras. O Verdão também foi o campeão do Torneio Paulista Extra, de 1938, campeonato que foi organizado para preencher o calendário em ano de Copa do Mundo.

No âmbito mais recente, Corinthians e Palmeiras disputaram duas finais de Paulistão, com um título para cada lado. Em 2025, o Timão, de um lado, pode igualar às conquistas, ou o Verdão pode aumentar a vantagem para o rival no confronto direto.

Veja as finais entre Corinthians e Palmeiras:

1936 - Campeonato Paulista (Palmeiras)



1938 - Torneio Extra Paulista (Palmeiras)



1951 - Torneio Rio-São Paulo (Palmeiras)