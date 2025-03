Lucas Verthein entra em ciclo olímpico com ouro sul-americano e novos objetivos

"Daqui a menos de duas semanas haverá a Seletiva Nacional e o Brasileiro, onde competirei novamente no Single Skiff. A própria seletiva já faz o chaveamento para as finais do Brasileiro no domingo, com os seis melhores de cada modalidade. Espero reafirmar o desempenho que venho tenho para buscar um excelente resultado, até em questão de tempo, e carimbar minha passagem para as competições internacionais. Vamos seguir sempre por mais. Aproveito para agradecer aos meus patrocinadores e apoiadores", comentou.

O remador não teve vida fácil no Paraguai. Isso porque, principalmente em águas sul-americanas, ele costuma ter como estratégia uma largada mais forte para poder administrar, remada a remada, os 2 mil metros do percurso, o que não aconteceu em Assunção.

"Geralmente, já forço e busco a ponta logo na largada. Mas foi diferente desta vez. Foi uma prova em que pude me testar vindo de trás. Superei os adversários ali na segunda metade da prova, que é uma característica que geralmente não tinha. Mas foi um grande teste para começar a ver questões de velocidade do meu barco e como estou buscando uma evolução. Ser campeão sul-americano e ter esse domínio no continente é sempre muito bom. Feliz por levar o Brasil ao topo novamente", afirmou.