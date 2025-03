Luca Meirelles brilha, Santos vira sobre o São Paulo e segue invicto no Brasileiro sub-20

Os gols do jogo

O primeiro gol do clássico saiu aos 24 minutos do primeiro tempo. A zaga santista perdeu a bola na intermediária e Henrique ficou com a bola. O camisa 11 partiu em velocidade, invadiu a grande área, tirou dois jogadores e bateu por cobertura, abrindo o placar no jogo.

Com 39 minutos no relógio, o São Paulo ampliou a vantagem no marcador. Felipe avançou pelo lado esquerdo e cruzou para dentro da área. O zagueiro do Santos, João Alencar, tentou fazer o corte, mas a bola subiu demais e encobriu o goleiro santista.

Já na segunda etapa, aos sete minutos, o Santos diminuiu a diferença. Vinícius Lira partiu pelo lado esquerdo e adentrou a grande área. O lateral cruzou para trás e encontrou Pepê, que completou para o fundo das redes.

E minutos depois, com 13? no relógio, os Meninos da Vila deixaram tudo igual. Luca Meirelles carregou pelo lado esquerdo e se aproximou da entrada da área. O garoto cortou para o meio e finalizou colocado, superando o goleiro tricolor.

Com 29 minutos, o Santos virou o jogo no CFA Laudo Natel. Luca Meirelles recebeu próximo à meia-lua e finalizou colocado, acertando o ângulo do gol são-paulino. Já nos minutos finais, Enzo Boer ficou com a bola dentro da área, fez o giro e acertou um bonito chute, fechando a virada santista em 4 a 2.