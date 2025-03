Lesão de Pablo Maia abre brecha para Luan dar volta por cima no São Paulo

Com a lesão de Pablo Maia, que passou por uma cirurgia no tornozelo direito e só deve voltar no segundo semestre de 2025, Luiz Gustavo mais uma vez deverá ser titular como primeiro volante, assim como aconteceu no ano passado.

Mas, com o calendário apertado, cheio de competições, o técnico Luis Zubeldía precisará de um atleta para revezar com Luiz Gustavo, e é aí que Luan pode, enfim, reconquistar seu espaço no São Paulo.

Vale lembrar que há outros volantes no elenco que podem atuar, porém, possuem características menos defensivas. Bobadilla e Marcos Antônio têm capacidade de exercer a função de primeiro volante, mas também costumam subir ao ataque e participar com mais frequência da construção das jogadas ofensivas.

No ano passado, com a camisa do Vitória, Luan disputou 27 jogos, sendo titular em 22 deles. O volante só perdeu seu espaço entre os 11 iniciais na reta final da temporada passada, mas foi importante na campanha que manteve o clube na Série A do Brasileirão.