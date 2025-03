Léo Pereira fala sobre preparação para estreia do Flamengo no Brasileiro e elogia Inter

O Flamengo inicia sua jornada no Campeonato Brasileiro neste sábado, contra o Internacional. Zagueiro do Rubro-Negro, Léo Pereira falou sobre a preparação para a estreia e elogiou o início de ano do time gaúcho.

O elenco rubro-negro se reapresentou na última segunda-feira e teve tempo para se preparar por conta da Data Fifa. Os jogadores que não foram convocados para compromissos por suas seleções puderam descansar e trabalhar com foco no duelo contra o Inter.

"A nossa preparação vem bem forte, tivemos uns dias para recarregar as energias, a semana foi boa. Estamos estudando o Inter, mas queremos fazer uma boa estreia. Sabemos da força do Inter, é um time que veio muito bem nesse começo de ano. Esperamos um jogo de muita pegada e que seja um grande espetáculo", afirmou Léo Pereira, em entrevista à Fla TV.