Joinville x Goiás pela Superliga Masculina: veja horário e onde assistir

Nesta quinta-feira (27), o Joinville enfrenta o Goiás, às 21h, pela 22ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei, a última da primeira fase. O duelo ocorre no Centreventos Cau Hansen, em Santa Catarina.

Histórico entre Joinville x Goiás

No jogo entre as equipes no primeiro turno, o Joinville não tomou conhecimento e venceu por 3 sets a 0, no dia 19 de dezembro. Com uma campanha de 11 vitórias e 10 derrotas, a equipe catarinense já está classificada para as quartas de final da Superliga.