Hugo pega pênalti de Veiga, Corinthians é campeão paulista e impede tetra do Palmeiras

Seis anos depois, a torcida do Corinthians enfim pode gritar "é campeão". O Timão segurou a vantagem da ida, ficou no empate sem gols com Palmeiras na noite desta quinta-feira, com direito a pênalti defendido por Hugo Souza, e conquistou o título do Campeonato Paulista pela 31ª vez, levando os mais de 48 mil torcedores que quebraram o recorde de público da Neo Química Arena ao delírio. O clube, assim, encerra o incômodo jejum sem levantar um troféu e evita o inédito tetra do rival.

O time de Ramón Díaz levou um susto e quase se complicou no segundo tempo da decisão. Quando o jogo parecia controlado, Félix Torres vacilou na marcação e acabou cometendo um pênalti em Vitor Roque. Entretanto, o goleiro Hugo Souza agarrou a cobrança de Raphael Veiga e manteve o placar zerado, garantindo o troféu estadual.

Com a 31ª conquista, o time do Parque São Jorge abre larga vantagem como maior campeão do Estado. A equipe agora está cinco taças à frente do Palmeiras, segundo colocado da lista com 26 títulos. Santos e São Paulo vêm logo atrás, empatados com 22.