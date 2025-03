Funcionários de Corinthians e Palmeiras se desentendem em aquecimento antes da final

O clima da final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras esquentou ainda antes da bola rolar na Neo Química Arena. Durante o aquecimento, funcionários de ambos os clubes se desentenderam e discutiram em campo, precisando da intervenção dos seguranças para apartar a briga.

Durante o aquecimento, a região da pequena área estava preservada com fitas e cones para tratamento dessa parte do gramado antes da bola rolar. Inicialmente, o Verdão deveria aquecer em um móvel que estava na lateral do gol fixo. Contudo, os preparadores do Palmeiras retiraram a "proteção" e começaram a orientar as atividades pré-jogo no gol fixo.

O bate-boca começou com Rogério Godoy, preparador de goleiros do Palmeiras e um funcionário que cuida do campo na arena do Corinthians. Na sequência, o coordenador científico do Palmeiras, Daniel Gonçalves, também entrou na confusão e discutiu com o funcionário do Timão.