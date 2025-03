Fortaleza anuncia a contratação do atacante Allanzinho

Nesta quinta-feira, o Fortaleza anunciou a contratação do atacante Allanzinho. O atleta, que pertencia ao Ferroviário, assinou vínculo com o Leão do Pici até o final de 2027.

Allanzinho foi o artilheiro do Campeonato Cearense com quatro gols, ao lado de Lucero. Pelo Ferroviário, o atacante atuou em 18 partidas, marcou nove gols e distribuiu quatro assistências neste ano.

"Um jovem talentoso que teve base no Santos e neste ano está vivendo o melhor ano da sua carreira com a campanha que fez no Ferroviário. Despertou a atenção de vários clubes do Brasil e o Fortaleza foi mais rápido, oferecendo um melhor projeto esportivo, que o convenceu e ele escolheu o Fortaleza. É um atleta de boa velocidade, técnica e tem feito muitos gols. Atua no lado do campo e certamente vai ter grandes possibilidades de nos ajudar nas competições da temporada. Ele está muito motivado para atuar em competições com nível mais alto e estamos muito felizes com o acerto" comemorou o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz.