Flamengo supera o Vasco pelo NBB e mantém invencibilidade no Clássico dos Milhões

O Flamengo venceu o Vasco por 84 a 78, em clássico disputado no Maracanãzinho, pela 25ª rodada do NBB. Apesar de começar atrás no placar, o time rubro-negro se impôs a partir do terceiro quarto e conquistou sua décima vitória seguida sobre o rival, mantendo-se na segunda colocação do NBB com 74,1% de aproveitamento (21 vitórias e 7 derrotas).

O Vasco, por sua vez, permanece em sexto lugar, com 57,1% (16 vitórias e 12 derrotas), dentro da zona de classificação para os playoffs.

Agora, o Flamengo se prepara para mais um clássico contra o Botafogo, no sábado (29), enquanto o Vasco enfrentará o Paulistano na terça-feira (1). O triunfo de 84 a 78 é mais um capítulo da histórica rivalidade entre os dois times, com o Flamengo consolidando seu domínio recente no basquete.