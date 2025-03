Estêvão tenta desencantar em clássicos e busca primeiro título como protagonista no Palmeiras

E foi justamente contra o Timão que Estêvão já ficou bem próximo de marcar seu primeiro gol em clássicos. Na fase de grupos do Paulista, Estêvão sofreu um pênalti na reta final, foi para a cobrança, mas viu Hugo Souza defender. A partida, na ocasião, terminou empatada por 1 a 1.

No último compromisso, no dia 16 de março, quando o Timão venceu por 1 a 0, no Allianz Parque, com gol de Yuri Alberto, Estêvão deu trabalho para a defesa do Corinthians. Com pelo menos dois chutes a gol, ainda obrigou Hugo a fazer uma grande defesa.

Vendido ao Chelsea desde junho de 2024, Estêvão está em contagem regressiva para deixar o Palmeiras. O atleta, que completa 18 anos no próximo mês, se junta ao clube inglês a partir de julho, depois da disputa do Mundial de Clubes, último torneio completo que a joia palmeirense disputa pelo Verdão.