Dibu Martínez declara que irá se aposentar da Argentina caso vença outra Copa

"Se vencermos duas Copas do Mundo consecutivamente, estarei me aposentando da seleção argentina. Tenho que dar espaço para os jogadores jovens", declarou Martínez em entrevista ao BPlay.

Quase três anos após o título mundial de 2022, quando a Argentina bateu a França nos pênaltis, Dibu Martínez voltou a falar sobre a final e trouxe novos detalhes sobre a defesa do chute de Kolo Muani, no último minuto da partida.

"Estive tranquilo antes da partida. Antes de enfrentar a França, fiquei jogando videogame e, antes de entrar em campo, fiz um lanche bem calmo. Porém, depois daquilo tudo (chance do Kolo Muani), tive três meses de insônia. Todos falam que foi uma grande defesa e eu concordo com eles. Mas e se aquela bola entrasse? Não quero passar por isso nunca mais".

Martínez também ressaltou a importância de se manter bem mentalmente após começar a se destacar. "É algo que trabalho muito com a minha psicóloga. É o Dibu contra o Dibu... Afinal, sou campeão do mundo, tenho quatro luvas de ouro e dois prêmios Yashin. Tenho que melhorar sempre, pois cheguei no topo. Apesar de estar lá, é difícil saber o próximo passo. Me inspiro no Messi, que mesmo com 37 anos sempre figura entre os melhores", completou.

A seleção da Argentina é líder das Eliminatórias, com 31 pontos. Com a vaga na Copa do Mundo garantida, o time de Lionel Scaloni volta a campo no dia 4 de junho, quando enfrenta o Chile, fora de casa, com horário a definir.