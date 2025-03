De contrato renovado com o Fluminense, Martinelli projeta estreia no Brasileirão contra o Fortaleza

O Fluminense se prepara para estrear no Campeonato Brasileiro neste sábado, às 18h30 (de Brasília), contra o Fortaleza, no Castelão. O volante Matheus Martinelli falou sobre a dificuldade do confronto e destacou a importância de começar bem na competição.

"A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito difícil. São 20 times muito qualificados. Ano passado tivemos dificuldade nesse campeonato. Tivemos essas semanas da data-Fifa para preparar bem. Sabemos que é um jogo difícil, de estreia contra o Fortaleza. É um time que vem fazendo grandes campeonatos, então precisamos ter total atenção. As primeiras rodadas são muito importantes. Temos que ter total atenção para fazer um grande campeonato esse ano", disse Matheus Martinelli em entrevista coletiva nesta quinta-feira.