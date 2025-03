Coritiba anuncia contratação de Wallisson, ex-Cruzeiro

O Coritiba anunciou nesta quinta-feira nas redes sociais a contratação de Wallisson, ex-Cruzeiro. O volante de 27 anos chega por empréstimo até o final da temporada. Ainda não há informações mais detalhadas sobre o contrato e o valor da transferência.

Em 2024, defendeu o América-MG na disputa Campeonato Brasileiro Série B e ainda coleciona passagens por Ponte Preta, Cruzeiro e o Moreirense, de Portugal. Após o término do contrato com o América, o jogador foi para o Athletic no início deste ano.