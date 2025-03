Corinthians x Juventude: veja informações e onde assistir à partida do Brasileiro feminino

Corinthians e Juventude entram em campo na tarde desta quinta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) no Parque São Jorge.

Campeão nacional nos últimos cinco anos, o Timão estreou com o pé direito no torneio. As Brabas golearam o Real Brasília por 8 a 2, no Bezerrão, na última segunda-feira.

A equipe de Lucas Piccinato ocupa o quarto lugar da tabela da competição. Já o Juventude, que empatou por 1 a 1 com o América-MG na primeira rodada, é o nono colocado.